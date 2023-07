Il ne faut pas confondre Threads et... Threads

Et le fait que le réseau social créé pour concurrencer Twitter ne soit pas encore disponible sur les stores en Europe, frustrant pour certains, mais une véritable opportunité pour d'autres. Car actuellement, l'application en tête des téléchargements dans la catégorie réseaux sociaux de l'App store français s'appelle : Threads for Insta. Et non, elle n'appartient pas à Meta.