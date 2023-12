Threads, le nouveau réseau social de Meta-Facebook, est-il un succès en France ? Voici les chiffres

Sans compter le Royaume-Uni, la France est donc le troisième pays où Threads a fait le plus d'émules, derrière l'Allemagne (550 000 téléchargements) et l'Italie (1,06 million), mais devant l'Espagne (350 000) et la Pologne (45 000). Dans l'UE, les utilisateurs passent majoritairement par Google et son Play Store (65 %) pour essayer le réseau social.