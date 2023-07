Threads : comptes, posts, likes... des chiffres étourdissants pour les débuts du concurrent de Twitter

Alors, est-ce le début d'un nouveau monstre dans le secteur des réseaux sociaux ? Ou alors, l'effet de nouveauté ? On se souvient qu'une autre plateforme avait à une époque bénéficié de la réputation chaotique de Twitter, à savoir Mastodon. Mais au bout de quelques mois, il a finalement été assez clair que le public préférait rester sur Twitter.

Thread pourrait être légèrement différent. Son interface épurée et assez facile à utiliser tranche avec celle beaucoup plus complexe de Mastodon. Appuyé sur l'expérience unique au monde en la matière de Meta, il pourra bénéficier d'améliorations ergonomiques et fonctionnelles avec le temps lui permettant de rester à la page. Et puis surtout, le réseau social a vu ses compteurs s'affoler alors qu'il n'est pas encore disponible en Europe. Quelle sera alors sa base dans quelques mois ?