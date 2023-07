Twitter vs Threads, épisode 2 : l'oiseau bleu menace de porter plainte contre Meta

Linda Yaccarino, qui est à la tête de Twitter depuis quelques mois, ne s'est pas non plus privée de commenter la situation. Optimiste, elle a affirmé dans un tweet : « Nous sommes souvent imités – mais la communauté de Twitter ne pourra jamais être imitée. » Toutefois, si ni Mastodon ni Bluesky ne sont parvenus à rallier les utilisateurs déçus par l'oiseau bleu, Threads semble bien parti pour donner du fil à retordre à Elon Musk et à ses équipes. Ce qui ne serait pas pour déplaire à beaucoup de monde, même au sein de la justice américaine.

Reste la question que tout le monde se pose : cette affaire pourrait-elle confirmer un hypothétique affrontement entre Zuckerberg et Musk ? Réponse dans le prochain épisode, sans doute.