Twitter : l'ancien chef de la sécurité continue ses révélations, et ça fait mal

Un porte-parole de l'entreprise américaine a répondu à ces accusations. Pour lui, l'ancien directeur de la sécurité fait dans le sensationnalisme et ne présente qu'une partie de la vérité. Il accuse également Zatko de se venger après avoir été licencié pour ses mauvaises performances (l'intéressé prétend que c'est à cause des critiques formulées). Enfin, le porte-parole fait remarquer que le lanceur d'alerte sort de l'ombre justement à un moment où Twitter est sous les projecteurs après le feuilleton du rachat possible par Elon Musk. Ce dernier suit d'ailleurs avec attention toutes ces révélations.