Cet ancien employé de Twitter espionnait les utilisateurs pour le compte de l'Arabie saoudite

Si la position d'Abouammo était particulièrement stratégique pour obtenir des informations, l'homme n'est en revanche pas un expert pour masquer ses traces. Sa hiérarchie au sein du réseau social l'a très rapidement soupçonné, il a très mal caché la provenance de son argent et a tenté de revendre en ligne sa montre pour plus de 40 000 dollars quelques jours à peine après l'avoir reçue. Et si le jury n'a pas pu accéder aux échanges de messages avec le proche de la famille royale qui l'a contacté, la preuve de leur existence existe bel et bien.