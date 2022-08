Un étudiant d’Epitech, soupçonné de hacking par le FBI et arrêté, risque 116 années de prison

Sébastien Raoult nie les faits et argue que son identité a été usurpée. Son père, Paul Raoult, a déclaré à France Bleu Sud Lorraine que son fils était innocent, qu’il n’était « qu’un étudiant qui souhaite travailler plus tard dans la sécurité informatique ». Il appelle des membres du gouvernement à intervenir et à s’opposer à l’extradition vers les États-Unis : « Je demande à la Première ministre qu’elle prenne contact avec les Américains pour qu’ils arrêtent leurs poursuites en Amérique, de manière à ce que mon fils puisse être jugé en France et prouver son innocence ».