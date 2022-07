Condamné, cet ex-ingénieur de la CIA partageait des documents et des outils de piratage avec WikiLeaks

À la suite de ces investigations, Schulte a été inculpé de 15 chefs d'accusation, dont la transmission illégale de documents classifiés et le vol de propriété gouvernementale. Il a aussi été poursuivi pour son activité illégale une fois en prison, d'où il communiquait clandestinement avec des téléphones de contrebande.

En outre, la police chargée de l'investigation a dit avoir retrouvé sur les appareils de Schulte des contenus pédopornographiques en masse. L'homme a toujours plaidé non coupable à toutes les accusations émises contre lui. Lors du deuxième procès, qui vient de s'achever, il a décidé de se représenter lui-même. Il s'est alors défendu en arguant qu'il n'avait aucune raison de faire fuiter ces informations, et que des centaines de personnes avaient aussi accès à ces documents à la CIA et pourraient être derrière cette affaire.

Les procureurs ont, eux, soutenu que Schulte cherchait à se venger de son environnement de travail et de ses collègues à la CIA, qu'il aurait trouvé irrespectueux et désagréables. L'ex-ingénieur avance quant à lui qu'il sert de bouc émissaire au gouvernement américain qui a manqué de protéger des données confidentielles.