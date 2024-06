Julian Assange est libre, après avoir quitté sa prison britannique : une victoire pour WikiLeaks et l'informaticien

gothax

Que viennent faire la turquie et la russie dans cette affaire @Kriz4liD ??? Cest les etats unis qui ont tout fait pour faire taire monsieur Assange qui a mis a disposition un plateforme pour lanceur dalerte. Cette plateforme a ete vite remplie par les mefaits des usa en Irak.

Cest les etats unis qui ont mis des cameras dans une ambassade etrangere pour espionner un refugié politique. Les anglais se sont rendus complices… et tous les autres pays de silence … Hollande ayant refusé de memoire daccueilir dans le pays des droits de l’homme un lanceur d’alerte … alors que vient faire la Turquie et la Russie dzns cette affaire ???