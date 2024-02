Un ex-ingénieur de la CIA condamné à 40 ans de prison pour avoir divulgué les pires secrets de la CIA

Emprisonné depuis 2018, Joshua Schulte a écopé, jeudi 1er février 2024, de 40 ans de prison. Ancien ingénieur logiciel de la prestigieuse CIA, il a été reconnu coupable de la fuite Vault 7, connue pour ses révélations des activités de cyberespionnage et de cyberguerre de l'agence américaine. Parmi les informations dévoilées, on retrouve des éléments de piratage de smartphones Android et d'iPhone, ainsi que la transformation de téléviseurs connectés en dispositifs d'écoute.