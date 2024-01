Le hacker français qui faisait chanter ses victimes lourdement condamné aux États-Unis

Accusé d'avoir participé au vol de données de dizaines d'entreprises avec le groupe ShinyHunters, Sébastien Raoult est désormais fixé sur sa sentence. Le verdict a été rendu après qu'il a plaidé coupable et exprimé le souhait de ne plus s'engager dans des activités de piratage. La condamnation, bien que lourde, est considérée comme clémente compte tenu des accusations qui pesaient contre lui. Au départ, souvenez-vous qu'il risquait 116 années de prison. Et dernièrement, le parquet américain ne réclamait plus que six années d'emprisonnement.