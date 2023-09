Relaxe inattendue : un hacker échappe à la justice en France pour une erreur de procédure

L'accusé de 35 ans a donc été relaxé, et ce, en raison d'une erreur de procédure, après une audience à rallonge de plus de 7 heures qui aura finalement à peine permis d'aborder le fond de l'affaire. À l'origine, on retrouvait plusieurs institutions françaises, dont le tribunal de Lyon, des associations, des centres pénitentiaires, des entreprises et des études notariales, qui furent la cible d'envois massifs d'e-mails piégés, durant l'été 2018.