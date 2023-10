Cybercriminalité : revirement de Sébastien Raoult qui plaide coupable devant la justice US

Sébastien Raoult n'agissait pas seul, et était membre actif d'un groupe de hackers français : les ShinyHunters. Bien que certains des membres de la cellule de cybercriminels aient tenté de le défendre, cela n’a pas suffi. Un ami de l'accusé a expliqué : « On n’est pas un gang de cybercriminels, on est une bande de passionnés par l'informatique ». Un discours visant à innocenter les actes du groupe, mais les faits restent extrêmement graves.