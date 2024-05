Pour avoir hacké plus de 20 000 dossiers de patients d'un hôpital psy, ce Finlandais prend 6 ans de prison et fait doubler le taux de criminalité du pays à lui tout seul

Saviez-vous que la Finlande était en 2023 le pays le plus heureux du monde, désigné par le très sérieux World Happiness Report ? Peut-être. Mais peut-être également ignoriez-vous qu'elle a connu en 2018 la plus grande cyberattaque de son histoire ? Eh oui, la Finlande cache bien son jeu et ne fait pas que des prouesses environnementales, comme ses batteries de sable ou gravitaires.

Elle héberge également un cyberpirate de haute voltige qui, à lui tout seul, a non seulement tenté de rançonner plus de 20 000 patients d'un centre de soin situé à Helsinki, mais également le centre lui-même, profitant de l'absence de mesures de protection et de mise en sécurité des données des patients, dont on sait qu'elles attirent les cyberpirates. Au terme de 6 ans de cavale, Aleksanteri Julius Kivimäki, qui s'était enfui en France, a été arrêté le 3 février 2023, extradé en Finlande le 24 février et jugé en mars 2024. Verdict : 6 ans et 3 mois de prison.