Twitter condamné par la justice française pour ses manquements sur la modération

La décision de justice avait été prise suite à l'assignement de Twitter en mai 2020 par six associations : SOS Racisme, la Licra, SOS Homophobie, l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), J'accuse! Action internationale pour la justice (AIPJ) et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). Elles accusaient le réseau social de ne pas répondre à ses obligations de modération.