Combien d'heures passez-vous sur votre smartphone chaque jour ? On a la réponse !

Cet acteur majeur de l'économie numérique a publié mercredi son rapport annuel State of Mobile 2023, fondé sur l'analyse de 100 millions de points de données dans plus de 30 pays du monde. On y apprend notamment qu'en moyenne, le temps passé sur smartphone a grimpé de 3 % sur un an et atteint désormais les 5 heures par jour et par utilisateur.