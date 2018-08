YouTube vous dit le temps que vous passez à regarder des vidéos

Placer l'utilisateur face à sa consommation numérique

Google mène actuellement une grande politique de bien-être numérique... ou tout au moins d'amélioration de son image par le biais de ce qui semble être un mouvement en vogue : le ralentissement numérique.Pour se faire, la société met en place dans ses logiciels des outils permettant à l'utilisateur de consulter et surveiller son activité numérique. L'idée est de faire prendre conscience du temps passé sur les différentes plateformes principalement créées par Google.Après Android Pie, qui intègre un moniteur complet du temps passé sur le smartphone, c'est YouTube qui va proposer des solutions pour surveiller le nombre d'heures passées devant la plateforme de vidéos.L'application mobile, dans sa dernière mise à jour, propose un tableau de bord complet donnant accès au nombre de vidéos vues, et la durée totale passée à visionner des contenus., explique la plateforme de Google. Mais ce n'est pas la seule option proposée.YouTube pourra condenser les multiples notifications envoyées au cours de la journée en une seule alerte quotidienne, sous forme de récapitulatif des nouvelles vidéos mises en ligne. Les notifications seront également silencieuses entre 22H et 8H du matin, et des rappels pourront être configurés alertant l'utilisateur d'un temps trop important passé sur l'application.Google rejoint Facebook et Apple, qui eux aussi intègrent à leurs services des options de bien-être numérique dans leurs logiciels. Tous ces outils sont néanmoins optionnels et dépendent de la bonne volonté de l'utilisateur cherchant à se déconnecter au cours de la journée.