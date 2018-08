YouTube et publicité : vous pourrez de moins en moins "Ignorer l'annonce"

Pour YouTube, un moyen de conserver ses créateurs

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne dédiée aux créateurs,annonce fièrement la nouvelle : tous les YouTubeurs qui sont en mesure de monétiser leur contenu pourront désormais activer les annonces non-skippables.On le sait, la plate-forme de vidéos dea de plus en plus de mal à retenir ses créateurs. La faute à la montée en puissance d'Instagram, notamment, mais également par des pénuries publicitaires à répétition sur YouTube.En cela, la généralisation de ces annonces non désactivables sonne comme une bonne nouvelle pour les créateurs ? celles-ci étant plus rémunératrices.À compter de la semaine prochaine, les YouTubeurs éligibles recevront une notification sur leur tableau de bord les avertissant de la nouveauté. Ils pourront alors ajouter des annonces non-désactivables sur leurs nouvelles vidéos, mais aussi sur les vidéos du catalogue, c'est-à-dire celles déjà publiées.Pour ce faire,mettra à disposition de ses créateurs un outil permettant d'appliquer ces nouvelles annonces en lot à toutes les précédentes vidéos.Un arsenal publicitaire auparavant réservé aux créateurs les plus populaires qui sera désormais généralisé à tous les vidéastes en herbe. Reste à voir si, générant une hausse des appels à ces annonces, YouTube ne générera pas à nouveau une pénurie d'inventaire pub.