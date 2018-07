Comment suivre l'éclipse lunaire en live sur Youtube, à partir de 19h ?

Rappel du déroulé de l'éclipse lunaire

L'éclipse pénombrale, invisible à l'oeil nu, lorsque la Lune traverse la zone de pénombre mais pas le cône d'ombre de la Terre

L'éclipse partielle, lorsque la Lune traverse partiellement la zone d'ombre de la terre

L'éclipse totale, lorsque la terre cache complètement le soleil et prive la lune d'une exposition au soleil

Le 27 juillet aura lieu la plus longue éclibpse de Lune du siècle, plongée dans l'ombre pendant 1h43 #AFP pic.twitter.com/CJtHQekYj9 — Agence France-Presse (@afpfr) 23 juillet 2018

Les meilleures chaînes Youtube où voir la Lune rousse en direct

Modifié le 27/07/2018 à 15h44

Notez que vous pouvez retrouver la liste dessur le calendrier de la Nasa Le processus complet d'éclipse lunaire débutera vers 19:15 et se terminera à 1:30, et suivra 3 étapes :Des schémas fournis par la NASA ou cette illustration de l'AFPpermettent de connaître des données horaires précises sur le déroulement de l'éclipse :En traversant l'atmosphère terrestre, les rayons du soleil vont donner une couleur rouge à la Lune... qu'on appelle mêmepour l'occasion. Ce phénomène sera observable à l'oeil nu depuis la France, particulièrement à l'est du pays, et sur l'île de la réunion. Pour tous ceux qui n'auraient pas la possibilité de se contenter de lever le nez pour assister à cette éclipse lunaire, plusieursseront disponibles, permettant notamment aux personnes à l'étranger de suivre l'évènement.Le site spécialisé Slooh.com diffuseraYoutube, en partageant les vues des meilleurs centres d'observation.Le sitediffusera égalementLadiffusera également des images de l'éclipse lunaireEnfin, "" diffusera des images en directe, avec vue sur la ville.Vous n'aurez aucune excuse pour ne pas assister à cette