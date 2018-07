La plus longue éclipse lunaire du 21e siècle aura lieu le 27 juillet

Un événement unique à ne pas louper

Un phénomène observable pratiquement partout autour du globe

La planète Mars sera aussi à l'honneur

Modifié le 06/07/2018 à 14h31

Cet évènement est à inscrire dans vos agendas, car vous n'en observez pas un similaire de sitôt ! Bien que les rendez-vous entre la lune et le soleil soient courants, celui-ci sera singulier et d'une grande rareté.D'abord, cette éclipse lunaire totale sera la plus longue du 21e siècle avec un spectacle d'une durée de 103 minutes. On y observera l'alignement de trois planètes : la Terre, le Soleil et la Lune. Cet alignement complet débutera exactement à 22h20 et nous gratifiera également d'une Lune rousse, aussi appelé « Lune de sang ». La Lune prendra alors une couleur cuivrée que l'on doit aux rayons du soleil qui traverseront l'atmosphère terrestre.Pour ceux qui veulent admirer l'éclipse du début à la fin, sachez que le passage de la Lune dans l'ombre de la Terre durera en réalité plus de 6 heures ! Il faudra lever les yeux au ciel à partir de 19 heures pour contempler le commencement du phénomène, aussi appelé « éclipse pénombrale ». Cet épisode ne devrait cependant être visible que depuis l'Afrique et l'Asie centrale.En France et en Europe, comme en Amérique du Sud, il faudra attendre le coucher du soleil pour apprécier la beauté de cette éclipse. Tout dépend ensuite de l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes à Paris, le début du spectacle devrait commencer à 21h23, alors que les Marseillais pourront en profiter dès 20h55.Autre détail assez intéressant pour cette nuit du 27 juillet : Mars sera pratiquement à sa distance la plus courte possible avec la Terre et sera donc observable à l'œil nu ! Un spectacle astronomique qui durera quant à lui pratiquement tout le mois de juillet.Bien que l'on puisse observer chaque année environ deux éclipses lunaires (la prochaine est prévue pour le 21 janvier 2019), celle du 27 juillet sera bien particulièrement immanquable. Avec sa durée, son intensité, sa teinte rougeâtre et la présence de Mars dans le ciel, ce devrait être un moment inoubliable.