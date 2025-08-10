Zack Nani veut rapprocher la diffusion d’un match de foot de l’esprit d’une émission en ligne, avec plus d’interaction. Sur la plus grosse affiche hebdomadaire, il prévoit de recevoir deux invités : un connaisseur du football et une personnalité issue d’un autre domaine, pour varier les regards et échanger avec le public via le chat en direct. Pour les autres rencontres, il commentera depuis chez lui, parfois accompagné d’amis streamers ou d’anciens joueurs.

Il compte aussi sur la présence importante de francophones en Saudi Pro League pour obtenir des interviews ponctuelles, voire se déplacer sur place lors de moments clés de la saison, comme la lutte pour le titre. « On nous a toujours fait chier avec les droits, ce qu’on peut ou pas faire avec des extraits… Maintenant que nous avons des droits TV sur internet, je veux en profiter », explique-t-il.

La Saudi Pro League reste encore en retrait sur le plan de l’audience internationale malgré la présence de stars. Selon The Economist, l’affluence moyenne la saison dernière tournait autour de 9 300 spectateurs par match, un chiffre qui montre que le championnat attire encore un public limité hors de sa zone principale.