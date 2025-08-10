Le streamer et YouTubeur français Zack Nani a acheté les droits de diffusion gratuits en France de la Saudi Pro League pour la saison à venir. Il proposera jusqu’à trois matches par semaine sur Twitch et YouTube, avec un format inspiré de l’univers streaming.
Le streamer et YouTubeur français Zack Nani a annoncé en direct avoir obtenu les droits français de la Saudi Pro League. Ce championnat, qui compte Cristiano Ronaldo, Alexandre Lacazette ou encore Zézé, était diffusé sur Canal+ lors des deux dernières saisons. L’accord, conclu avec la société IMG, concerne la diffusion gratuite sur ses chaînes Twitch et YouTube. L’investissement dépasse les six chiffres, financé sur ses fonds personnels via sa société de production. Il prévoit d’assurer la diffusion d’un à trois matches par semaine, en exclusivité sur la diffusion gratuite. C’est la première fois qu’un créateur issu du streaming s’invite dans un secteur jusqu’ici occupé par les chaînes payantes.
Un investissement personnel pour amener le foot gratuit sur Twitch et YouTube
L’idée d’acquérir des droits TV trottait dans la tête du streamer depuis longtemps. « J’ai toujours voulu avoir le moyen de diffuser du foot légalement », explique-t-il dans une interview accordée à nos confrères de L'Équipe. Mais il ignorait à qui s’adresser et n’avait jamais obtenu de réponse claire aux démarches faites auprès de fédérations étrangères. Tout s’est accéléré lorsqu’IMG l’a contacté pour l’informer que les droits français de la Saudi Pro League étaient disponibles. Après discussion, il a fait une offre et obtenu l’accord.
Il s'agit de la plus grosse dépense engagée par sa société, avec la possibilité d’une deuxième saison en option. Les droits acquis lui permettent de montrer les meilleurs matches de chaque journée, avec un minimum d’un match par semaine. Il veut diffuser davantage, gratuitement, en se servant de ses deux plateformes principales : Twitch et YouTube. Les revenus publicitaires et les partenariats aideront à équilibrer l’investissement, même si l’audience cible n’a pas été chiffrée.
Une manière de diffuser le foot pensée pour l’univers streaming
Zack Nani veut rapprocher la diffusion d’un match de foot de l’esprit d’une émission en ligne, avec plus d’interaction. Sur la plus grosse affiche hebdomadaire, il prévoit de recevoir deux invités : un connaisseur du football et une personnalité issue d’un autre domaine, pour varier les regards et échanger avec le public via le chat en direct. Pour les autres rencontres, il commentera depuis chez lui, parfois accompagné d’amis streamers ou d’anciens joueurs.
Il compte aussi sur la présence importante de francophones en Saudi Pro League pour obtenir des interviews ponctuelles, voire se déplacer sur place lors de moments clés de la saison, comme la lutte pour le titre. « On nous a toujours fait chier avec les droits, ce qu’on peut ou pas faire avec des extraits… Maintenant que nous avons des droits TV sur internet, je veux en profiter », explique-t-il.
La Saudi Pro League reste encore en retrait sur le plan de l’audience internationale malgré la présence de stars. Selon The Economist, l’affluence moyenne la saison dernière tournait autour de 9 300 spectateurs par match, un chiffre qui montre que le championnat attire encore un public limité hors de sa zone principale.