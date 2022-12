Deux nouveaux jeux arrivent sur Netflix, sur votre smartphone

Ainsi, dans le courant du premier trimestre 2023, l'offre Netflix Gaming va accueillir un certain Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, l'excellent beat'em all 2D façon « rétro » mis au point par Dotemu et Tribute Games.

Ce dernier sera accompagné par Vikings: Valhalla, mais aussi par Valiant Hearts: Coming Home, un jeu signé Ubisoft. Il s'agit de la suite de l'excellent Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre, déjà disponible.