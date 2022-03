3 nouveaux jeux sur Netflix, dont un FPS, voici comment en profiter

Ainsi, Netflix vient d'annoncer l'arrivée de trois jeux mobiles dans son catalogue. Dès cette semaine, les utilisateurs peuvent se lancer dans This is a True Story, un jeu éducatif doté de paysages peints à la main et d'une histoire bien réelle qui s'attarde sur les luttes quotidiennes d'une femme africaine. Ensuite, nous avons Shatter Remastered, un casse-brique au look rétro avec des combats de boss.