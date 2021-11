Netflix Jeux : deux nouveaux titres entrent dans le catalogue

Le premier est un autre jeu casual développé par Frosty Pop, studio derrière Shooting Hoops et Teeter (Up), dans lequel le but est de faire tomber le plus d'objets possibles. Asphalt Xtreme, quant à lui, est un jeu de course tout-terrain de l’extrême, cependant loin d’être nouveau. Le titre est en effet sorti il y a quelques années avant d’être retiré du Google Play Store et de l’App Store en octobre dernier, car son modèle économique original ne fonctionnait pas.