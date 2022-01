2021 : l'humain passe en moyenne 4,8 h sur son smartphone par jour

Les utilisateurs passent de plus en plus de temps sur les applications dites sociales (autrement dit les réseaux sociaux), mais aussi sur les outils photo et vidéo. Ces trois catégories pèsent pour 70 % du temps passé sur mobile en 2021. Mais attention, prioriser davantage des applications comme YouTube ou TikTok ne signifie pas pour autant un bouleversement des habitues actuelles. « Les consommateurs ont transformé du temps historiquement "non mobile", en temps passé sur des applications et des jeux », précise App Annie.