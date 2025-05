Francis7

L’esprit du site reste globalement le même, même si certains disent qu’il ne l’est plus vraiment. En cause je pense : c’est l’évolution des technologies et des connaissances. En 2000, on était pour la plupart dans la découverte et dans la constante recherche de performances pour son PC au point de chipoter pour un rien, pour quelques Mo ou Mhz de gagnés ici ou là : dernier proc et dernière CG en vogue, les derniers drivers, les dernières barrettes de RAM au meilleurs prix, etc…Mais maintenant tout c’est un peu stabilisé parce que les configurations sont devenues plus ou moins standards pour tous et très performantes. Alors du coup de nos jours, on voit plus large et on explore l’actualité autour des technologies dans leur ensemble. On s’intéresse d’avantage maintenant à ce qui se passe dans les coulisses de ce vaste monde de l’informatique.