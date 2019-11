Apple TV+ réalise un démarrage mi-figue mi-raisin

© Apple

L'institut Parrot Analytics a scruté les données relatives aux séries originales Apple TV+ le jour du lancement du service. Et sans surprise : le petit nouveau de la grande famille SVoD a bien du mal à se trouver une place.Comme le montre ce graphique, les sériesetont bien du mal à déloger les sérievores de Netflix et Amazon Prime. Seule, avec Jason Momoa, parvient à se loger en 21e position ; juste derrière la sériediffusée sur Hulu.Surprise : la série, affichant au casting Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carrell, est celle qui réalise le moins bon démarrage du lot. Plutôt handicapant pour Apple qui a mis beaucoup d'œufs dans ce même panier. 15 millions d'œufs, pour être précis. Et par épisode, s'il vous plait.Mais plus encore que la qualité des séries originales proposées, peut-être est-ce le rythme de publication choisi par Apple qui tranche avec les habitudes contemporaines. Contrairement à un Netflix qui publie en lot tous les épisodes de ses séries, Apple n'a pour l'heure rendu disponibles que trois épisodes de chaque création originale. À l'ancienne, il faut désormais attendre un nouvel épisode chaque semaine.Pour rappel, Apple TV+ est disponible sur smartphones, tablettes, ordinateur et Apple TV. Le service est facturé 4,99 € par mois après une période d'essai de 7 jours