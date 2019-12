Disney+ sera distribué exclusivement par Canal+ dans l'Hexagone

© Disney

Star Wars et Avengers toujours sous l'égide Canal sur le marché français

Canal+ souhaite se positionner en agrégateur de contenus

Source : Variety

C'est acté, Canal+ sera le seul distributeur du service de vidéo à la demande Disney+ à compter de son lancement, le 31 mars prochain en France. L'information, publiée par le quotidien français Les Echos à l'occasion d'une interview de Kevin Mayer (directeur de la division « Direct-to-consumer & International » de Disney) et Maxime Saada (président du directoire de Canal+), puis confirmée sur Twitter par Maxime Saada, note, donne encore plus de relief au partenariat au long cours entre le groupe Canal+ et l'américain Disney.Cette collaboration marque en effet une nouvelle étape dans les relations entretenues depuis des années par les deux entités. Leurs liens commerciaux permettaient déjà à Canal+ d'avoir des droits exclusifs sur les catalogues issus des studios Walt Disney Pictures, Marvel Studios, Pixar ou encore Lucasfilm. Avec ce nouvel accord, Canal+ se place en acteur central indispensable pour Orange, SFR, Bouygues et Free. Les différents FAI français devront effectivement passer par lui pour proposer (indirectement) à leurs clients respectifs un accès à la nouvelle plateforme de Disney.Comme le souligne, Canal+ continuera par ailleurs d'avoir des droits sur les juteuses licencesetpour le marché français, tout en maintenant son statut de distributeur unique pour Disney Channel et Disney Junior, ainsi que des chaînes National Geographic, Voyage et Fox Play.Les termes de cet accord avec Disney permettent en outre à Maxime Saada de passer à une nouvelle étape d'une stratégie bien huilée. Depuis qu'il est à la tête du groupe, l'intéressé a notamment contribué à négocier un contrat avec Netflix ( annoncé mi-septembre ), tout en proposant de nouvelles offres d'abonnement à destination des millennials. Sous son leadership, des accords ont par ailleurs été signés avec Free et OCS, mais aussi avec beIN Sports afin de positionner l'offre Canal en agrégateur de contenus pour les abonnés du groupe.Disney, pour sa part, trouve en Canal+ un distributeur de confiance pour le marché français, où la plupart des abonnés aux services de SVoD passent par une box pour accéder à leur contenus. Notons qu'ailleurs en Europe, Disney a également négocié avec des acteurs locaux, et tout particulièrement avec Sky, pour la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne.