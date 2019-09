Vous pourrez voir Netflix via votre abonnement Canal+ à partir du 15 octobre

Canal+ va proposer l'offre Standard de Netflix, son abonnement intermédiaire

Une offre mensuelle fixée à 35 euros par mois tout compris

Source : Communiqué de presse

C'est une décision qui pourrait chambouler les concurrents de Canal+ et de Netflix en France. Lundi 16 septembre, les deux groupes ont officialisé un partenariat de poids qui était dans les tuyaux depuis quelques semaines. Au début du mois, nous vous informions du rapprochement entre les deux acteurs , dont l'accord de distribution est désormais scellé. Disponibilité, tarif, voyons les détails.L'union fait la force, et certains en ont bien conscience. Avec respectivement 7,66 et un peu plus de 6 millions d'abonnés, Canal+ et Netflix jouissent chacun d'une importante base de clients potentiels. Cependant, le géant américain a vu sa croissance ralentir ces derniers mois, et quoi de mieux pour relancer la machine que d'être distribué par Canal+ ?À compter du 15 octobre, les abonnés Canal+ pourront souscrire au pack Ciné/Séries du groupe et avoir accès, dans un seul et même abonnement, à la chaîne premium Canal+, à Ciné/Séries ainsi qu'à la plateforme Netflix. C'est plus précisément l'offre Standard (celle qui comporte deux écrans disponibles en simultané et la HD) qui est proposée aux abonnés.Le prix de lancement de ce pack Netflix-Ciné/Séries est fixé à 15 euros par mois, soit 3 euros de plus que l'abonnement Netflix Standard seul, proposé, lui, à 11,99 euros. Cependant, notons que pour 15 euros, vous aurez accès à Netflix, mais également aux 20 chaînes cinéma et séries déjà comprises dans le pack Ciné/Séries.Néanmoins, pour y avoir accès, il vous faudra débourser 20 euros de plus, l'abonnement à la chaîne payante Canal+ étant obligatoire. Au total, votre facture mensuelle s'élèvera à 35 euros par mois si vous souscrivez à ce pack. L'offre, soutenue en contenus, reste tout de même assez conséquente en termes de prix.», a réagi Maxime Saada, le Président du Directoire du groupe Canal+.», a pour sa part affirmé Reed Hastings, le fondateur de Netflix.