OCS et Canal+ prolongent leur accord de distribution

OCS compte 3,3 millions d'abonnés

Canal+ et OCS se tiennent loin des conflits

Mercredi, OCS et Canal+ ont annoncé, dans un communiqué de presse commun, avoir renouvelé leur contrat de distribution pluriannuel, eux qui sont des partenaires de longue date (depuis 2012), la filiale de Vivendi étant actionnaire du bouquet de l'opérateur historique à hauteur de 33 %. Aujourd'hui, le groupe Canal+ est le premier distributeur d'OCS.Le partenariat entre les deux groupes leur permet de se tirer mutuellement vers le haut. Il permet à Canal+ de renforcer son offre et à OCS de bénéficier d'un potentiel important d'abonnés, Canal+ représentant le premier parc d'abonnés payants de la télévision française. «», a réagi Serge Laroye, le président d'OCS.Au 30 juin 2019, le bouquet séries et cinéma d'Orange a atteint 3,3 millions d'abonnés. OCS, lancé en 2008, propose désormais un service de quatre chaînes (OCS Max, OCS City, OCS choc et OCS géants) ainsi que plusieurs milliers de programmes.Tout comme OCS, Canal+ se félicite également de cet accord, par l'intermédiaire de son DGA, Frank Cadoret, qui considère l'association avec OCS comme «» de l'offre Cinéma / Séries du groupe. «», a-t-il indiqué.Les relations entre Canal+ et Orange sont si bonnes qu'une fusion entre le bouquet Ciné+ et OCS a pu être évoquée ces derniers mois, même s'il faudra visiblement attendre encore avant d'assister à un tel rapprochement. Tout cela loin des conflits entre opérateurs (Orange, Free et Altice).