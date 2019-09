Netflix pourrait être distribué sur Canal+, suffisant pour sauver le groupe crypté ?

Logos Netflix et Canal+ (Montage © Clubic - Images © Netflix/Canal+)

Des intérêts communs

Netflix et Canal, l'union fait la force

Source : Le Figaro

, filiale de Vivendi, est plongée dans certaines difficultés depuis plusieurs années. La chaîne a perdu des centaines de milliers d'abonnés mais aussi les droits de la Ligue 1, sa locomotive sportive, qui basculeront du côté de Mediapro dès l'année prochaine. Canal+ a aussi perdu une grande partie de ses stars et pourrait licencier jusqu'à 500 salariés , soit 20 % de ses effectifs. Pour sortir la tête de l'eau, le groupe discute avec un géant et pas des moindres,, avec lequel un accord de distribution serait en passe d'être signé.Canal+ a perdu des abonnés mais reste encore leader en termes d'abonnements si l'on tient compte des offres des opérateurs télécoms (7,66 millions au 30 juin 2019),. Et si le groupe historique, partenaire du cinéma français, reste aussi devant le géant américain en termes de revenus, les courbes sont petit à petit en train de tendre vers un croisement qui pour certains paraît inéluctable.Mais les deux groupes ont trouvé. Canal+ souffre et Netflix voit sa croissance ralentir, alors que le concurrent annoncén'a même pas encore pointé le bout de son nez. Sans oublier, qu'en France, la plateforme commune à TF1, France Télévisions et M6 , Salto, pourrait enquiquiner un peu plus les deux acteurs.. Il permettra au Français de. En toute logique, cette association devrait prendre la forme d'. Reste à savoir le coût de cette dernière.Pour éviter de perdre les utilisateurs dans les méandres d'offres toujours plus nombreuses, on imagine que le tarif pourrait être attractif.. Rappelons que Canal possède aussi son propre service de streaming, Canal+ Séries Si l'union entre les deux groupes peut surprendre, elle n'est donc, vous l'aurez compris, pas si inintéressante pour eux. Leurs intérêts communs les poussent à s'entraider pour, sans doute, conquérir de nouvelles parts de marché. Netflix pourra renforcer sa présence en France, tandis que Canal progressera sur son activité de distributeur.