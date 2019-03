Canal+ lance officiellement « Series », son offre à prix réduit en remplacement de CanalPlay

CanalPlay va disparaître au profit de Canal+ Series

Canal privilégie l'humain à l'algorithme

« Il n'est pas exclu que nous puissions diffuser un jour Netflix »

a enfin dévoilé, lundi, sa toute nouvelle offre à prix réduit destinée aux aficionados de séries.ne veut pas s'affirmer comme un concurrent direct des Netflix et Amazon mais plutôt comme un service complémentaire des plates-formes US. Avec des séries originales et une grande partie exclusive au service.L'offre Canal+ Series, qui va se substituer à CanalPlay , sera proposée, sans doute sa principale force. Ensuite, divers tarifs ont été fixés. Le service débute à, puis grimpe à 9,99 euros pour deux utilisateurs et 11,99 euros pour quatre utilisateurs.S'agissant du contenu, Canal+ Series comportera, dont 90 % seront des exclusivités Canal+. L'offre sera d'abord accessible via la plateforme onlineavant d'être doucement déployée sur les box des différents fournisseurs d'accès à Internet.Les principales créations originales de Canal+ (...), sa future série événement, et les plus grandes séries ayant fait les belles heures du groupe (...) seront intégrées dans le catalogue du service.Contrairement au mastodonte Netflix, Canal n'entend pas se fier à des algorithmes pour faire fonctionner son offre séries mais plutôt sur, le groupe misant sur «».Le groupe français ne se fixe pas - officiellement - d'objectif chiffré quant à sa rentabilité potentielle et à son nombre d'abonnés espéré. Mais Maxime Saada, le patron de Canal+, a quelques ambitions sur les possibles évolutions du service : «».N'est-ce pas déjà un moyen de tuer son ambition que de se soumettre à Netflix ? Pour s'affirmer contre le géant de Los Gatos, il reste Mycanal, «», précise Saada, qui rappelle que la plateforme vidéo 100 % digitale sera déployée en fin d'année dans tous les pays où Canal est présent.