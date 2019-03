Orange facture Netflix à des clients par erreur et leur offre la galère d'une désinscription

Des abonnements Netflix qui tombent du ciel

Un dysfonctionnement informatique à l'origine de ces erreurs

Source : Univers Freebox

Nous devons cette révélation au célèbre hebdomadaire Le Canard enchaîné . Le site Univers Freebox, qui a repris l'information, a expliqué qu'un certain nombre d'utilisateurs des services d'ont été abonnés contre leur gré à la plateforme de SVoD américaine. Sur leurs factures mensuelles, ces clients ont eu "le plaisir" de payer un supplément de 13,99€/mois pour leur abonnement à. Une vague de réclamations a bien évidemment déferlé sur les forums de l'opérateur qui a dû rapidement s'expliquer.Cette situation a de quoi surprendre surtout que plusieurs clients ne sont même pas pourvus d'un téléviseur et d'autres possèdent même leur propre abonnement. Payer deux fois pour la même chose n'a bien évidemment pas été du goût de ces utilisateurs qui ont rapidement contacté le service client d'et envoyé des lettres recommandées pour résilier cette souscription non désirée.Après ce véritablerelaté par les principaux intéressés, l'opérateur français a décidé de faire un geste en remboursant les mensualités facturées pourvia des mois gratuits pour l'utilisation de leur Livebox. C'est bien la moindre des choses malgré la justification un peu floue apportée parauprès du Canard enchaîné.Ainsi, un représentant de la marque a déclaré que cette erreur avait été causée par unentre les serveurs de Netflix et ceux d'Orange. Le groupe français a tenu à rassurer ses clients sur l'ampleur du phénomène :. Si nous en croyons les dires de l'opérateur, cette erreur appartient désormais au passé.