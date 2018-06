SVOD : CanalPlay, c’est « terminé » selon le président de Canal +

Un autre coup dur pour la chaine câblée

Un concurrent de moins pour Netflix

Modifié le 28/06/2018 à 17h22

Un contexte économique et réglementaire défavorable, une grande difficulté face à la concurrence, voilà qui résume l'audition de Maxime Saada devant le Sénat.Selon lui, la récente levé de l'injonction de l'autorité de la concurrence ne suffira pas à redresser CanalPlay :[L'autorité de la concurrence]À titre de comparaison, Netflix avance le chiffre de 3 5 millions d'abonnés sur le territoire français.Les plateformes de streaming françaises sont-elles de taille à rivaliser avec les géants que sont Netflix et Amazon ? Pas si sûr, quand on voit le sort qui a été réservé à CanalPlay qui, en moins de deux ans, a perdu pas moins de 75 % de ses abonnés. Sur cette question, le président de Canal + reste amer et ne peux que rejeter la faute de son échec sur l'Autorité de la Concurrence, ses mots sont clairs : « [Le concurrent de Netflix]Il faut bien dire que le constat est dur pour les plateformes tricolores, dont fera bientôt partie Salto.fr (projet commun initié par TF1, France Télévisions et M6), qui sont à la traîne derrière les parts de marché du géant américain. Rappelons à toutes fins utiles que Netflix dépense plus d'un milliard de dollars par an en contenus originaux.