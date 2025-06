Le lecteur de Canal+ était souvent pointé du doigt par de nombreux utilisateurs pour son retard pris face à des concurrents comme Netflix ou Disney+, bien plus modernes sur le sujet. Après une année de bêta-test, le nouveau lecteur vient répondre aux critiques et propose de nouvelles capacités pour naviguer facilement dans un programme, et changer de chaine plus rapidement.

Le lecteur est un peu plus gros à l'image, et conserve son coloris rouge distinctif. Un double appui sur la droite de l'écran permet de sauter 10 secondes en avant. Même chose pour le retour arrière, avec un double appui à gauche, comme sur YouTube par exemple. Le contrôle du volume s'effectue en glissant le doigt de haut en bas, et inversement, à droite de l'image. Pour la luminosité, c'est à gauche. L'interface devient 100 % tactile, et ne nécessite plus de faire apparaitre les options pour gagner en fluidité.