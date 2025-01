Vous êtes fan de sport ? Toujours dans la section « En direct », il est possible d'activer un mode expert lors de certains matchs. Pour le trouver, lancez un contenu et cliquez sur l'icône en forme d'écran avec une petite étoile à côté. Vous accéderez alors à des résultats, statistiques et classements en temps réel, à la composition des équipes ainsi qu'à des temps forts. Une option Multicam est également disponible pour les grands prix de MotoGP.