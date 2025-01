Pour ceux qui ne souhaitent pas s'embarrasser des publicités, et avoir toujours accès à Paramount+, il faut donc maintenant payer plus. Pour ce qui est de Paramount+, elle n'est désormais plus accessible que dans l'offre Ciné Séries, ainsi que dans l'offre la plus chère du groupe, Canal+ La Totale. Celle-ci coûte 59,99 euros par mois pendant six mois, puis passe à 75,99 euros par mois.

Dernier point qui pourrait faire gronder, les nouveaux abonnés des offres sans engagement n'auront plus droit à la définition 4K UHD ainsi qu'à l'audio Dolby Amos et à la technologie HDR. Ces mêmes souscripteurs aux offres sans engagement n'auront enfin plus droit à qu'un seul écran à la fois.