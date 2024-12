alabifr

Autre cause :c’est la faute des pirates qui provoquent un manque à gagner ,donc on compense .ensuite ,les abonnés en on marre de payer très cher et ils utilisent les services qui permettent une utilisation quasi gratuite .Et ainsi de suite …

Toujours est t’il qu’ils n’en ont jamais assez dans les poches …et les "utilisateurs "n’en on jamais assez(des chaines et bouquets ).

Et dire que je me contente très bien de Arte et la 5