Canal+ prépare une nouvelle version de son application pour Android et propose à ses clients de la découvrir avant tout le monde. Pour tenter l’expérience, il faut d’abord remplir un formulaire en ligne. La sélection ne dépend pas du hasard : Canal+ demande le numéro de client, l’adresse e-mail utilisée sur myCanal, et précise qu’il faut un appareil sous Android 9 ou plus récent. L’équipe recherche des personnes prêtes à donner un avis détaillé, à signaler ce qui fonctionne bien ou moins bien, et à partager leurs remarques sur l’ensemble de l’application.

Le message de Canal+ s’adresse à ceux qui aiment tester les nouveautés et qui n’hésitent pas à écrire ce qu’ils pensent. Les développeurs parlent même d’une « interface révolutionnaire », sans donner plus de détails pour le moment. Le formulaire d’inscription reste accessible à tous les abonnés qui répondent aux critères. Canal+ ne précise pas combien de personnes seront retenues, ni la date exacte de lancement de la nouvelle version. Chaque participant choisi recevra les consignes par e-mail.

Ce programme ne concerne que les clients Canal+. Impossible de s’inscrire sans numéro d’abonné. Canal+ ne promet pas de récompense, mais offre la possibilité de découvrir la nouvelle application avant sa sortie officielle. Les utilisateurs sélectionnés pourront faire remonter leurs impressions directement à l’équipe de développement.

Si vous êtes abonné Canal+ et avez envie de tester ce que l’application réserve pour la suite, c’est le moment de tenter l’aventure. Un simple formulaire à remplir, quelques critères à respecter, et vous pourriez bien être parmi les premiers à donner votre avis sur la nouvelle interface.