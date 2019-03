YouTube se met au fact checking sur les recherches de vidéo

YouTube vous alerte des contenus trompeurs

Santé, médecine, histoire, politique : quand les complotistes pensent le monde



© Buzzfeed

Après avoir annoncé qu'elle ne recommanderait plus les contenus complotistes , la célèbre plateforme de vidéoss'apprête maintenant à adopter un outil de fact checking destiné à la recherche de contenus.Le sujet peut sembler délicat à traiter et les outils difficiles à mettre en place, compte tenu de la grogne de certains utilisateurs. Pourtant, les campagnes defont rage sur les réseaux sociaux et les plateformes telles que YouTube, et ces derniers sont souvent pointés du doigt pour leur propension à mettre bien trop souvent en avant des informations fallacieuses et autres contenus trompeurs. Facebook semble d'ailleurs avoir déjà pris des mesures à l'égard des campagnes anti-vaccination Afin de tenter d' enrayer le flot incessant de thèses complotistes et autres fakes news souvent mises au point dans le but d'influencer les opinions et point de vue des internautes, Google a décidé de prendre les choses en main sur sa plateforme YouTube. Le géant du web va ainsi déployer(fact checking) lors de recherches de vidéos tournant autour de sujets «».Bien qu'on ne connaisse pas encore dans le détail de l'étendue des, on peut déjà penser que ceux qui touchent à laferont l'objet d'une attention particulière, puisque nombreuses sont les campagnes de désinformation sur ces thématiques, notamment concernant la santé.La capture d'écran que vous pouvez observer ci-dessus donne un bon exemple de ce à quoi ressemblera l'outil et des sujets qu'il est susceptible de détecter.Pour le moment(en hindi et en anglais), cet outil va être testé pour une durée indéterminée sur l'un des plus importants marchés de YouTube (plus de 250 millions d'utilisateurs quotidiens). Google a pour le moment refusé de partager le calendrier du déploiement de ce panneau de fact checking aux autres régions du monde, mais nul doute qu'il finira par arriver en France.