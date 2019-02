Google explique sa stratégie de combat des fakes news dans la recherche, l'actu et YouTube

Une lutte difficile, mais nécessaire

Trois axes majeurs pour Google

Le géant du web y a notamment présenté un livre blanc détaillant ses outils de, ainsi que ses multiples efforts concernant, News, mais aussiLes internautes sont chaque jour confrontés à une quantité affolante desur la toile, en grande partie relayées sur les réseaux sociaux. On a déjà pu constater à quel point la désinformation est dommageable, les campagnes antivax jouent par exemple un rôle important dans le retour de maladies que l'on pensait jusque-là éradiquées, ou presque.Comme le décrit Google, ces «» concernent uneet ceux qui s'y livrent poursuivent divers objectifs : influencer le processus politique, générer des bénéfices, ou encore simplement « jouer au troll ».Pour lutter contre ces fléaux, Google entend axer son approche autour deadaptées à chacun de ses produits : Search, News et YouTube.Premier fondement de l'approche de Google pour lutter contre la désinformation, le moteur de recherche organise les résultats à l'aidequi «». Le contenu est donc organiséet de son respect des différentes recommandations émises par la société.Dans un second temps, Google met en avantdepuis plus de 20 ans. Une expérience qui lui permet notamment d'affirmer être en mesure decontre les utilisateurs qui tentent de tromper son système de classement pour obtenir plus de visibilité, notamment sur Google News et sur sa plateforme d'hébergement de vidéos.Enfin, le troisième point majeur de sa stratégie de lutte contre les fake news consiste àde ses services afin que chacun puisse y avoir recours pour se constituer son propre point de vue. Cela concerne notamment YouTube et Google Search avec la mise en place de panneaux de connaissance et d'informations, mais aussi l'utilisation desur Google News. La firme entend aussi confirmer son soutienpar le biais de la Google News Initiative , censée faciliter le travail des médias en ligne.La menace future est quant à elle déjà bien identifiée, puisqu'il s'agit deset desgénérés par l'intelligence artificielle. À ce sujet, on peut lire dans le livre blanc



« Le domaine des supports synthétiques évolue rapidement et il est difficile de prévoir ce qui pourrait arriver dans un avenir proche. Pour aider à la préparation de ce problème, Google et YouTube investissent dans la recherche pour comprendre comment l'IA pourrait aider à détecter un contenu synthétique tel qu'il se présente, en travaillant avec des experts du monde entier dans ce domaine ».