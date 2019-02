Fake news : L'UE met la pression sur les géants du web avant les élections européennes

La mobilisation contre les fake news...

... jugée insuffisante par l'UE

Source : Le Point

Les prochainesse tiendront entre le 23 et le 26 mai 2019. Face à l'imminence de cette échéance, l's'inquiète de voir le scrutin influencé par une éventuelle ingérence étrangère, comme cela a pu être le cas aux États-Unis en 2016 L'UE a pris la mesure de cette menace il y a déjà plusieurs mois. Elle avait en effet établi un « Code de conduite » à l'automne 2018, incitant (sans obliger) les acteurs du web à partir à la chasse aux faux comptes et à informer clairement les utilisateurs quant aux publicités. Cette charte avait alors été signée par Facebook, Twitter, Google et Mozilla.Et depuis, les géants du web ont mis en place des actions pour combattre la désinformation. Ainsi,a imposé de nouvelles conditions quant aux publicités politiques dans plusieurs pays, pour garantir une plus grande transparence de ces annonces.De même,a annoncé le renforcement de sa lutte contre les fake news , notamment dans le cadre des élections européennes. Quant à, il prévoit d'empêcher les auteurs de fausses informations de promouvoir leurs tweets.Si la Commission européenne se réjouit de constater les progrès engendrés par ces mesures, elle est loin de s'en satisfaire. Pour l'institution, il y a désormais urgence à renforcer drastiquement la, à quelques mois des élections. «», a ainsi déclaré un responsable de la Commission.Cela passe notamment par un «» aux données des acteurs du web et par des explications détaillées concernant les outils destinés à traquer les. De plus, l'UE entend mettre davantage en avant le « Code de conduite » et évaluer régulièrement son application. Et en cas de résultats insatisfaisants, la Commission affirme qu'elle pourrait l'imposer de manière plus stricte, en le rendant obligatoire.