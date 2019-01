Facebook impose un contrôle plus strict des publicités à fins politiques

L'identité et la localisation des auteurs des publicités rendues publiques

Une réaction aux récents scandales

Source : La Presse

En période électorale, il n'y a pas que les fake news qui posent problème sur. Certains utilisateurs profitent également de cette période pour tenter d'influencer les votes, en tirant parti des publicités sur la plateforme.Si ce procédé n'a rien d'illégal en soi, il peut conduire à certaines dérives, contre lesquelles Facebook entend lutter plus efficacement. L'entreprise a ainsi déjà mis en place desdans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Brésil. Les nouvelles conditions imposent unequant à l'origine de ces annonces, les auteurs devant déclarer leur identité et leur situation géographique.Et Facebook a décidé d', théâtres d'élections dans les prochains mois. C'est notamment le cas du Nigeria et de l'Ukraine, qui éliront un nouveau président en février et en avril. Pour ces pays, seuls des utilisateurs présents sur place pourront poster des publicités à fins politiques, afin d'éviter les risques d'ingérence étrangère.De même, en Inde, un système de registre numérique des annonces va être mis en place. Il contiendra l'ensemble des publicités politiques, avec pour chacune leur auteur, leur budget, ou encore leurs cibles.Ces outils seront ensuite déployés par le réseau social plus largement, dans le monde entier. De cette façon, ils garantirontdes annonces en France et dans les autres pays de l'UE, lors des prochainesprévues à la fin du mois de mai.Facebook entend ainsiémises ces derniers temps, quant à l' interférence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016 ou aux incitations à la violence contre les Rohingyas au Myanmar . Dans ce dernier cas cependant, les nouvelles mesures n'endigueront pas véritablement le phénomène, dans la mesure où les messages incriminés proviennent généralement de l'intérieur du pays.