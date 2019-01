Instagram affiche des pubs pour des services d’achat de followers… qu’il a interdits

Des publicités pour du spam sur Instagram

Instagram réagit timidement

Une relation ambiguë entre Instagram et les services de spam

» : ce type de proposition n'est pas nouveau. Mais c'est totalement contraire aux conditions d'utilisation d'. Pourtant, TechCrunch a révélé que plusieurs services de ce genre avaient la possibilité de passer des annonces sur la plateforme.Le site d'information a ainsi repéré des dizaines de, vantant les mérites d'une vingtaine d'outils différents. Et si certains, généralement via de faux comptes, d'autres préfèrent avoir recours auLeur principe :pour vous abonner et vous désabonner à des utilisateurs inconnus, et liker ou commenter de façon plus ou moins aléatoire des posts sur le réseau. Cette méthode permet alors d'envoyer des notifications à d'autres membres de la plateforme, en espérant que cela les incite à vous suivre en retour. Dans le même ordre d'idées, ces services sont capables de « regarder » des stories pour vous.Le prix ? Il dépend bien sûr de vos objectifs et du service choisi. L'un d'entre eux, GramGorilla, propose de vous faire gagner entre 1 000 et 2 500 followers, pour un tarif allant de 46 à 126 $ (40 à 110 €) par mois.Alerté par TechCrunch, Instagram a indiqué avoir immédiatement réagi, enet en empêchant les pages citées d'afficher de nouvelles publicités. La filiale de Facebook a également expliqué disposer de «», tout en affirmant avoir conscience de son besoin de s'améliorer sur cet aspect.Une déclaration qui a été accueillie avec scepticisme par l'auteur de l'enquête. En effet, les comptes et publicités concernés affichaient explicitement des termes tels que «» ou «», quisur Instagram. De plus, malgré la détermination témoignée par l'entreprise, certains services continuaient à faire de la publicité sur la plateforme, après le communiqué...TechCrunch a également interrogé les sociétés à l'origine de ces outils interdits. Plusieurs d'entre eux affirmenten publicité Instagram. Et si certains ont l'outrecuidance de mettre en avant le respect des utilisateurs comme préoccupation principale de leur service, d'autres reconnaissent avoir recours à des astuces, comme des proxys privés, pour passer à travers les mailles du filet.», conclut le co-fondateur de l'un des outils, GoGrowthly. Sauf quand il s'agit d'encaisser les sommes dépensées en publicités, semble-t-il.