Instagram : 1 utilisateur sur 10 serait en fait un bot

Le réseau social est parasité de bots

Selon une étude menée par le cabinet de recherche Ghost Data pour nos confrères californiens The information serait grandement parasité par des robots. Le cabinet rapporte avoir comptabilisé plus de 95 millions de comptes occupés par des robots, soitCette quantité de robot est assez inquiétante pour les chercheurs, car les comptes Instagram contrôlés par dessont l'un des moteurs principaux de la propagation deet de la propagande politique sur les réseaux sociaux. En effet, on ne compte plus le nombre d'utilisateurs (célébrités, politiques ou classique) ayant acheté les services d'un robot sur les réseaux sociaux dans l'optique de renforcer leur popularité sur internet ou de créer des(positifs ou négatifs) autour d'un sujet précis.Les réseaux sociaux ne restent cependant pas insensibles à ces pratiques et luttent activement en supprimant les comptes et nettoyant leur base utilisateur.