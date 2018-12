Facebook supprime à nouveau des comptes et pages alimentant la violence au Myanmar

Des pages lifestyle en réalité liées à l'armée

Facebook s'engage contre les incitations à la violence

Source : CNET

Après avoir reconnu des manquements dans la lutte contre les appels à la violence lancés sur son réseau social, au Myanmar,a décidé d'agir concrètement.L'entreprise a ainsi annoncé la. La purge s'est également poursuivie sur Instagram, avec la désactivation de 15 comptes. L'ensemble de ces inscrits étaientet étaient soupçonnés de vouloir diffuser des messages de haine et de violence, en particulier à l'encontre des Rohingyas, minorité musulmane du pays.Dans un billet de blog , Facebook a expliqué que sa décision a été motivée par le «» de ces acteurs, plus que par la teneur de leurs propos. En effet, les pages concernées, suivies par 2,5 millions de personnes,, des sources de divertissement, ou encore des recueils de conseils lifestyle. De cette façon, elles pouvaient induire en erreur les utilisateurs et répandre de fausses informations.Cette annonce survient quelques mois après la précédente opération réalisée par la plateforme sociale, ayant conduit à la suppression de 18 comptes et de 52 pages. Facebook a dû mettre en place une, en particulier après un rapport publié par l'ONU lui attribuant un « rôle déterminant », joué dans le cadre du génocide des Rohingyas. 700 000 d'entre eux ont été contraints de fuir le pays, depuis l'été 2017.Et la tâche de Facebook est loin d'être terminée : à l'approche des élections législatives de 2020 au Myanmar, le réseau social pourrait à nouveau faire l'objet d'une vague de fausses informations et d'appels à la violence.