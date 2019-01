Pour limiter les fake news, WhatsApp va limiter le transfert de messages

Une mesure déjà appliquée en Inde

Source : The Guardian

L'objectif de cette nouvelle limitation est desur l'application de messagerie. Une mesure qui a fait l'objet d'un test depuis l'été dernier.En effet, en juillet, la(personnes ou groupes) pour lea déjà été mise en place en Inde (contre 20 dans le reste du monde). Car, dans ce pays, représentant le plus gros marché pour WhatsApp, l'application aurait permis d'accélérer la diffusion de messages ayant conduit à des actes de violence en réunion.Le problème viendrait notamment de l'affichage des messages transférés. Avant les modifications de juillet, ceux-ci ne se distinguaient que légèrement des autres envois et pouvaient être repartagés en un clic, facilitant ainsi leur propagation.Les résultats obtenus prouvent que cette limitation a entraîné unedans le monde, une baisse encore plus importante ayant été constatée en Inde. De plus, d'après l'entreprise, cette règle permettrait de conserver la vocation initiale de WhatsApp, à savoir «».