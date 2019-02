YouTube veut faire la chasse aux spammeurs du bouton "dislike"

La bataille des dislikes est ouverte !

En fin d'année dernière, la vidéo YouTube Rewind 2018 était prise d'assaut par les internautes , qui ont spammé à outrance le bouton « dislike », faisant de cette dernière la vidéo la plus mal-aimée de tous les temps. Depuis quelques jours, c'est le show du SuperBowl, assuré par Maroon 5, qui subit le même traitement, sans oublier l'annonce il y a quelques mois de Diablo Immortal sur mobile... Ce phénomène n'a évidemment pas échappé aux yeux de, qui réfléchit à une solution dans l'optique de diminuer ce fléau, dont les répercussions peuvent être importantes pour un créateur de contenus. En effet, une vidéo qui compte un trop grand nombre de dislikes, ce qui peut engendrer des conséquences désastreuses pour les petites chaînes.Du côté de chez YouTube, si la solution n'est pas encore trouvée,, de la même manière que l'on peut décider d'afficher ou non les commentaires. Chez Google, on songe également à une autre solution, comme le fait dequ'un simple clic.On peut, par exemple, imaginer un système demandant à l'internaute, voire même imposer aux spectateurs de visionner impérativement une certaine partie de la vidéo (50 % par exemple) pour être autorisé à donner un vote, positif ou négatif. À l'heure actuelle, on ne constate aucun changement en ce qui concerne le système de vote sur YouTube, mais le tout est à l'étude du côté de chez Google.