YouTube va bannir les vidéos de challenges et de canulars dangereux

Interdire les vidéos pouvant causer une souffrance

Les YouTubeurs sommés de supprimer leurs vidéos

Source : Mashable

change ses conditions d'utilisation ! L'entreprise a mis à jour ses règles à destination des créateurs et entend désormais étudier avec attention les challenges et autres «» (canulars).Le contenu violent ou dangereux était déjà interdit sur la plateforme, mais YouTube précise désormais que cela vaut également pour les vidéos impliquant des défis et des farces. Pour clarifier sa position sur ce que la société considère comme inapproprié, elle a publié une FAQ dédiée à ce nouveau point de règlement.YouTube. Cela inclut les challenges pouvant entraîner des blessures sérieuses, voire mettre les personnes impliquées (volontairement ou involontairement) en danger de mort. De même, seront bannis lespouvant causer une souffrance physique ou émotionnelle, ceux laissant penser aux victimes qu'elles courent un risque important (par exemple, faire croire à un kidnapping), ou ceux pouvant traumatiser des enfants.Par ailleurs, il faut noter que YouTube ne semble pas faire la distinction entre les contenus authentiques et les. Qu'il s'agisse d'une mise en scène ou non, une vidéo répondant à ces critères sera donc interdite.Cette nouvelle mesure intervientliés à des vidéos postées sur YouTube. Il y a quelques jours, une jeune conductrice de 17 ans a ainsi provoqué un accident de la route dans l'Utah (États-Unis), en roulant les yeux bandés, dans le cadre du Bird Box challenge, du nom d'un film récemment sorti sur Netflix YouTubeaux YouTubeurs pour se conformer à ces nouvelles règles. Durant ce délai, le seul risque encouru est depar la plateforme, si elles sont identifiées comme inappropriées. Et cela peut également concerner des vidéos déjà en ligne.Mais après le 15 mars, les créateurs ne respectant pas ces recommandations pourront recevoir un avertissement. Pour rappel, être sanctionné de 3 avertissements en moins de 90 jours peut entraîner la suppression du compte de l'utilisateur.