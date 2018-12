Netflix : carton de "Bird Box", visionné par 45 millions d'abonnés en une semaine

Netflix

Netflix s'offre un record

Quelques jours après la sortie de son film post-apocalyptique, mis en ligne le vendredi 21 décembre, juste avant les fêtes de Noël, et emmené par une convaincante Sandra Bullock épaulée par Trevante Rhodes ou encore John Malkovich,a annoncé des chiffres pour le moins excellents.Le 28 décembre,avaient déjà visionné le long-métrage réalisé par Susanne Bier. Il s'agit tout simplement d' un record pour le service de streaming à J+7. Au troisième trimestre 2018, Netflix avait annoncé avoir franchi la barre des 130 millions de clients... Imaginez donc qu'environ 1 abonné sur 3 a vuÀ défaut d'être le film du siècle, celui-ci possède toutes les recettes du gros succès qu'il est d'ores et déjà : des critiques aussi dures que passionnées qui suscitent le débat, un scénario « fin du monde » qui fait mouche, un casting franchement intéressant, etun « monstre » qu'on ne voit finalement pas durant le film (et ce n'est d'ailleurs peut-être pas plus mal).